«الغذاء والدواء» تنصح بالتخلص من مكمل غذائي أمريكي

نصحت الهيئة العامّة للغذاء والدواء، المستهلكين بالتخلص من مكمل غذائي مصنوع في الولايات المتحدة ويتم تسويقه بادعاءات طبية مضللة.

وأضافت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن المكمل الغذائي «Forever LYCIUM PLUS» والمصنوع في مصنع» «ALOE VERA غير مسجل لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء ولم يتم فسحه، بينما يسوق بادعاءات طبية مضللة، رغم عدم التأكد من سلامته، غير أنه لا يمكن التأكد من خلوه من مواد قد تكون مضرة بالصحة.

ونصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء المستهلكين بعدم استخدام والتخلص منه، وتجنب استخدام المستحضرات الصحية غير المسجلة لدى الهيئة بشكل عامّ، وتجنب شراء أي مستحضرات صيدلانية من منشآت غير مرخصة أو قنوات بيع غير نظامية.

وجددت الهيئة التأكيد على ضرورة الإبلاغ عن الأعراض الجانبية للأدوية والمستحضرات، إلى كل من المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية، أو مراسلة البريد الإلكتروني npc. [email protected] sfada.gov.sa

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وكانت الهيئة العامّة للحذاء والدواء قد حذرت من جميع تشغيلات المكمل الغذائي (فوريفر جارسينيا بلاس Forever Garcinia Plus) كونها غير مسجلة لدى الهيئة، وتُسوَّق بادعاءات طبية مضللة، ولم يتم التأكد من سلامتها وفاعليتها.

وأضافت الهيئة أن المكمل الغذائي يصنع في الولايات المتحدة الأمريكية، وأنه لا يمكن التأكد من خلوه من مواد قد تكون مضرة بالصحة، وطالبت المستهلكين بعدم استخدام المنتج والتخلص منه فورًا، وبتجنب استخدام المستحضرات الصيدلانية غير المسجلة لدى الهيئة، وتجنُّب شراء المستحضرات الصيدلانية من منشآت غير مرخصة أو قنوات بيع غير نظامية.

وكانت الهيئة قد حذرت في الفترة الماضية من عدة منتجات بالأسواق؛ بسبب أضرارها أو عدم حصولها على التراخيص اللازمة، حيث حذرت في 21 إبريل الماضي من استخدام جميع مشغلات مكمل غذائي للنساء يتم التسويق له بادعاءات باطلة، موضحة أن المكمل الغذائي (Forever Vitolize) الذي يصنع في الولايات المتحدة الأمريكية، غير مسجل لدى الهيئة، ويسوق بادعاءات طبية مضللة، ولم يتم التأكد من سلامته وفاعليته.

يذكر أن الهيئة العامة للغذاء والدواء تكثّف جولاتها التفتيشية على المنشآت الغذائية ومستودعات تخزين منتجاتها ومراكز توزيعها في عدد من مناطق المملكة، مع التركيز على الأغذية التي يكثر استهلاكها خلال شهر رمضان المبارك.