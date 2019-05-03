جبهة هوائية باردة تضرب عدة مناطق بالسعودية.. وتحذيرات من رياح وغبار

حذَّر خبير الطقس والتنبؤات الجوية، عبدالله العصيمي، من جبهة هوائية باردة يبدأ عبورها الليلة، مرافقةً لمنخفض جوي تسبب نشاط الرياح والغبار، على مناطق بالمملكة.

وقال العصيمي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»،: «جبهة هوائية باردة يبدأ عبورها الليلة، مرافقة لمنخفض جوي تسبب نشاط الرياح والغبار في الجوف والحدود الشمالية، وتتقدم- غدًا السبت- نحو حفر الباطن، الصمان، سدير القصيم، الدوادمي حتى المدينة المنورة.. وسط وجنوب الشرقية والرياض، بعيدة نسبيًّا عن تأثير الغبار بسبب الرياح الجنوبية».

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في سياق متصل، توقّع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الجمعة، أن تتوسع السحب الرعدية لتشمل عموم منطقة الرياض خلال الساعات المقبلة، وأشار عبر حسابه على «تويتر»، إلى تكوُّن السحب الرعدية ظهر الجمعة، على أجزاء من شرق مناطق المدينة المنورة، وشمال غرب منطقة الرياض وجنوب غرب منطقة القصيم.

وكان نظام الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد، قد وجَّه اليوم الجمعة، تنبيهًا إلى مناطق «المدينة المنورة والباحة وعسير ومكة المكرمة»؛ بتكوّن سحب رعدية ممطرة خلال الساعات المقبلة.

وأضافت الهيئة، عبر حسابها على «تويتر»، أنَّ السحب الرعدية الممطرة ستكون مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، موضحةً أن الحالة الجوية مستمرة حتى الساعة التاسعة مساء اليوم.