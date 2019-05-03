نزاهة تقف على تعديات تتجاوز 10 ملايين متر مربع

كشف مصدر في إمارة منطقة الرياض لـ«دوت الخليج» أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» وقفت على أرض مشروع مياه الرياض التدعيمي الواقع جنوب طريق مكة المكرمة الرياض غرب مشروع القدية، للتحقيق في تعديات تتجاوز 10 ملايين متر مربع.

الشخوص على المشروع

قال المصدر إن «نزاهة أرسلت مندوبين من الهيئة برفقة لجنة التعديات بمحافظة المزاحمية التابعة لمنطقة الرياض، الأربعاء الماضي، حيث تم الشخوص على أرض المشروع، ووُجِد عدد من المعدات تقوم بإنشاء طريق ردمية داخل الأرض، كما تبين وجود معدات أخرى تنقل الردم من حفر مجاورة لأرض المشروع ونقلها للطريق المستجد داخل المشروع».

إبلاغ المتعدين

أوضح المصدر أن «لجنة التعديات بالمحافظة ومندوبي نزاهة أوقفوا المعدات وسحبوا إقامات العمالة، وما زالت التعديات قائمة على أرض المشروع، وهي عبارة عن مزارع».

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وأضاف أنه «تمت مخاطبة شرطة المحافظة لإبلاغ المتعدين على أرض المشروع بمراجعة لجنة مراقبة الأراضي بالمحافظة، وإحضار ما يثبت ملكياتهم للمزارع التي داخل أراضي المشروع، ليتم تطبيق ملكياتهم على الطبيعة، وإزالة التعديات».

طلب نزاهة

يذكر أن «دوت الخليج» نشرت تقريرا بعنوان «نزاهة تطالب المياه بالإفصاح عن الجهات المعطلة لمشروعها»، والذي تضمن طلب نزاهة من وزارة البيئة والزراعة إفادتها عن استمرار التعديات على أرض مشروع مياه الرياض التدعيمي والجهات المعطلة له.