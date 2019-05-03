6.5 ملايين تأشيرة عمرة خلال 8 أشهر

سجلت الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي، إصدار 6,571,997 تأشيرة منذ بدء الموسم وحتى تاريخ 27 شعبان، وجاء مجموع القادمين إلى المملكة 5,971,334 معتمرا، في حين بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 486,876 معتمرا، منهم 339,970 في مكة المكرمة، بينما يتواجد 146,906 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 5,484,458 معتمرا، بعد أن أدوا العمرة والزيارة.سجلت الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي، إصدار6,571,997 تأشيرة حتى تاريخ 27 شعبان لهذا العام، وجاء مجموع القادمين إلى المملكة 5,971,334 معتمرًا، في حين بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 486,876 معتمرًا، منهم 339,970 في مكة المكرمة، بينما يتواجد 146,906 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 5,484,458 معتمرًا بعد أن أدّوا العمرة والزيارة.

جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مع مطلع العام الهجري الحالي الذي يقيس خمسة جوانب رئيسة تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين للمملكة بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك العمرة.

ثلاث وسائل

توزع وصول المعتمرين إلى المملكة بين ثلاث وسائل نقل، حيث وصل عبر المنافذ الجوية 5,339,642 معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية 553,536 معتمرًا، وسجل وصول 78,156 معتمرًا عبر المنافذ البحرية. وأعداد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة بلغ 10,692 موظفا، منهم 8,843 من الذكور، و1,849 من الإناث.

باكستان تتصدر

أما أكثر الجنسيات قدوما فكانت وبالترتيب: باكستان 1,353,625، تليها إندونيسيا 881,459، بعدها الهند 579,443، ثم مصر 405,750، وتركيا خامسا 279,038 معتمرًا، وتأتي بعدها كل من: اليمن 267,132، ماليزيا 259,273، الجزائر 256,295، العراق 219,298، الأردن.167,323.