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رئاسة المسجد النبوي تنفذ برنامجا لتعزيز القيم والأخلاق

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نفذت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بالتعاون مع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة برنامجاً بعنوان «تعزيز القيم والأخلاق في خدمة زائري المسجد النبوي»، وذلك بقاعة الملك سعود بالجامعة.

واستهدف البرنامج الذي يأتي ضمن مبادرة القيم والأخلاق «خير أمة» التي أطلقها أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، عدداً من منسوبي الجهات العاملة في الحج والعمرة والزيارة، وكذلك المتطوعين والمتطوعات ومقدمي خدمات إفطار الصائمين بالمسجد النبوي، حيث تجاوز عدد الحضور الـ2000 مشارك.

وتناول البرنامج مقدم الخدمة بالمسجد النبوي من شرف المكانة ومهارات التعامل ونحوها والتعريف بمبادرة القيم والأخلاق «خير أمة» في الخدمات والتحديات وضغوط العمل والوقاية منها وعناصر الإنجاز والتميز والتعريف بالمسجد النبوي من حيث المساحة والإحصائيات والخدمات المقدمة فيه وطرح إدارة الحشود البشرية والخدمات المتعلقة بالحشود والتحديات والحلول والخدمات الإنسانية للحشود والمعالم الموجودة في المسجد النبوي وعناية حكومة خادم الشريفين بالحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإرشاد الزائرين، إضافة إلى حسن استقبال الزائرين والتعامل معهم.

قيم مبادرة خير أمة

الرحمة

الإخلاص

الاحترام

المواطنة

بر الوالدين

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الأمانة

الحياء

العدل

حق الجار

الصدق

النزاهة

العطاء


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