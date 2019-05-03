واستهدف البرنامج الذي يأتي ضمن مبادرة القيم والأخلاق «خير أمة» التي أطلقها أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، عدداً من منسوبي الجهات العاملة في الحج والعمرة والزيارة، وكذلك المتطوعين والمتطوعات ومقدمي خدمات إفطار الصائمين بالمسجد النبوي، حيث تجاوز عدد الحضور الـ2000 مشارك.
وتناول البرنامج مقدم الخدمة بالمسجد النبوي من شرف المكانة ومهارات التعامل ونحوها والتعريف بمبادرة القيم والأخلاق «خير أمة» في الخدمات والتحديات وضغوط العمل والوقاية منها وعناصر الإنجاز والتميز والتعريف بالمسجد النبوي من حيث المساحة والإحصائيات والخدمات المقدمة فيه وطرح إدارة الحشود البشرية والخدمات المتعلقة بالحشود والتحديات والحلول والخدمات الإنسانية للحشود والمعالم الموجودة في المسجد النبوي وعناية حكومة خادم الشريفين بالحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإرشاد الزائرين، إضافة إلى حسن استقبال الزائرين والتعامل معهم.
قيم مبادرة خير أمة
الرحمة
الإخلاص
الاحترام
المواطنة
بر الوالدين
الأمانة
الحياء
العدل
حق الجار
الصدق
النزاهة
العطاء
كانت هذه تفاصيل خبر رئاسة المسجد النبوي تنفذ برنامجا لتعزيز القيم والأخلاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.