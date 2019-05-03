وكان في استقباله لدى وصوله الكلية نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، وقائد القوات البحرية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، وقائد المنطقة الشرقية اللواء الركن عبدالله بن سعيد القحطاني، وقائد كلية الملك فهد البحرية اللواء بحري ركن علي بن محمد القحطاني.
كلية رائدة
ألقى قائد الكلية كلمة تحدث فيها عن التطور الكبير في كلية الملك فهد البحرية، وسعيها لتحقيق رؤيتها، وأن تكون كلية رائدة ومميزة في مجال العلوم العسكرية البحرية، مشيرا إلى إسهام الكلية في تزويد القوات البحرية وقوات حرس الحدود بالضباط والقادة البحريين ذوي الكفاءة العالية والجاهزية التامة، معبرا عن امتنان وشكر منسوبي الكلية لرعاية معاليه الحفل، ومهنئا الخريجين بالتخرج ومتمنيا لهم التوفيق.
عرض عسكري
شاهد مساعد وزير الدفاع العرض العسكري للكلية، وعددا من التشكيلات، ثم جرى تسليم راية الكلية، وأداء القسم للخريجين، إثر ذلك أعلنت النتائج حيث كرم معاليه المتفوقين من الدورة، وفي نهاية الحفل عزف السلام الملكي.
كانت هذه تفاصيل خبر مساعد وزير الدفاع يرعى تخريج الدفعة الـ32 من كلية الملك فهد البحرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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