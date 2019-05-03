عقد المجلس البلدي لأمانة منطقة عسير اجتماعه العادي رقم (52) برئاسة رئيس المجلس محمد بن سعيد آل بريق لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة حيالها ومنها: تأخر ترسية وتسلم المشاريع، مما تتسبب في تضرر المقاول وبدء العمل وإجابات الحجج ومشاهد إزالة المخلفات، واشتراط الأمانة استكمال 100% من المبنى، وعرض معايير أولويات السفلتة والإنارة والأرصفة. وشهد الاجتماع مناقشة موضوع إقامة مشروع الأسر المنتجة، وعرض خطاب وكيل الأمين للمشاريع بهذا الخصوص، ومناقشة رد الأمانة على قرار المجلس بخصوص مطالبة المياه لإنشاء خزانات على الأرض التي تخصصها كحديقة. وطلب الاجتماع المكاتب الهندسية لمعرفة ما لديها من ملاحظات حيال نظام بلدي (إيجابياته وسلبياته) وخلافها، وعرض مشروع الساحة الشعبية. كما قام المجلس بدراسة عدد من المواضيع الأخرى وإحالتها إلى اللجان المختصة لاستكمال دراستها. من جانب آخر، عقد المجلس اجتماع رؤساء اللجان 21 لمناقشة الأعمال المجدولة، منها تقرير وفد زيارة مخططات مدينة سلطان، وتقرير اجتماع أولويات السفلتة والإنارة، وتقرير فريق عمل شكوى آل هتان وآل بوشوحطة، واستعراض شكوى مخطط ربوة الشرف، واستعراض إجابة وكيل الأمين بشأن شكوى أهالي مخطط السلامة (آل غليظ)، وتقرير وفود زيارات أمانات الرياض وجدة والشرقية.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بلدي أبها يناقش ترسية تأخر المشاريع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.