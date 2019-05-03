تعرضت إحدى الفرق الإسعافية التابعة لمركز العروبة بهيئة الهلال الأحمر السعودي، صباح اليوم، للاعتداء بالضرب من قِبل بعض المصابين أثناء مباشرتها حادث سير في الرياض. وكان المعتدون ضمن 21 حالة تحت تأثير المسكرات، وعلى الفور تم طلب الدوريات الأمنية لمباشرة حادثة الاعتداء، والاستعانة بفرق إضافية لنقل المسعفين والمصابين في الحادث إلى مستشفى الشميسي، وتحرير محضر بقسم المعذر وطلب تحليل للمعتدين مع استكمال باقي الإجراءات. من جانبه، وجَّه المدير العام لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض الدكتور راشد القحطاني، بمتابعة القضية مع الاحتفاظ بحق الهيئة في اللجوء إلى القنوات الرسمية.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاعتداء على فرقة إسعافية أثناء مباشرتها حادث سير في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.