السعودية اليوم / بريطانيا والولايات المتحدة يعلنان إكمال مشروع لإزالة اليورانيوم عالي التخصيب



لندن 28 شعبان 1440 هـ الموافق 03 مايو 2019 م واس

أعلنت الحكومة البريطانية الإنتهاء من برنامج مشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية لإزالة مخلفات يورانيوم على التخصيب من أحد المفاعلات في شمال المملكة المتحدة.

وأفادت الحكومة البريطانية في بيان رسمي اليوم بأن هيئة إزالة الأسلحة النووية البريطانية والإدارة الوطنية للأمن النووي التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية أكملا مشروع لنقل حوالي 700 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب من مفاعل دونيري، في شمال اسكتلندا، إلى الولايات المتحدة .

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة إزالة الأسلحة النووية البريطاني ديفيد بيتي أن إنتهاء البرنامج بنجاح يعتبر علامة مهمة في برنامج وقف تشغيل وتنظيف موقع دونيري،

وأبان أنه سيتم إعادة خلط اليورانيوم العالي التخصيب في الولايات المتحدة لإستخدامه كوقود في المفاعلات النووية المدنية -للأغراض السلمية بالكامل.

// انتهى // علي النيل

19:02ت م

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