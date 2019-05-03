السعودية اليوم / تعليم الأحساء يكرم 100 مشارك في لجان التغطيات الإعلامية من إدارات ومدارس المحافظة



الأحساء 28 شعبان 1440 هـ الموافق 03 مايو 2019 م واس

كرمت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء أمس, 100 مشارك في لجان التغطيات الإعلامية من إدارات ومدارس المحافظة خلال العام الدراسي الحالي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ , وذلك في مقر بيت الطالب بمدينة الهفوف، وللبنات بمركز الملك فهد للجودة.

وهنأ مدير الإعلام التربوي المتحدث الرسمي بتعليم الأحساء سعد بن محمد آل درويش خلال كلمته المشاركين في البرامج والفعاليات المنفذة خلال العام الدراسي وتحقيقهم أكثر من 800 خبر في الملف الوزاري والنشر الصحفي وبوابة الإدارة ، إضافة إلى تنفيذ ما يزيد عن 10 حملات إعلامية متنوعة، وتنفيذ 3 برامج في إدارة الإعلام التربوي مباشر "يحدث الآن" وهو يعرض أبرز الأحداث في الميدان التعليمي من احتفالات ولقاءات وأنشطة وبرامج ومناسبات محلية ، وتقارير إعلامية وهو إصدار تقارير مرئية أسبوعية للبرامج والفعاليات المنفذة في إدارة التعليم نهاية كل أسبوع، وتصاميم إعلامية ويشمل جميع الفعاليات والمناسبات والأيام المحلية والعالمية.

وأشار آل درويش إلى تنفيذ عدة مبادرات نوعية مستقبلية في العام الدراسي المقبل، إضافة إلى تطبيق آلية جديدة لتمكين الإدارات والمكاتب والمدارس في التعامل السريع مع النشر من خلال منسقي ومنسقات الإعلام، وتوثيق حسابات التواصل بالتعاون مع إدارة تقنية المعلومات بالإدارة والملف الإعلامي وفق التوجيهات والتعليمات الصادرة من الإدارة العامة للاتصال والإعلام بالوزارة.

وفي ختام الحفل سلّم آل درويش شهادات الشكر والتقدير لمنسوبي إدارة الإعلام التربوي، والقيادات التعليمية والمدرسية، وفي الجانب النسائي سلمت مشرفة الإعلام التربوي فاطمة الراجح الشهادات والهدايا للمشاركات في التغطيات الإعلامية.

// انتهى //

18:51ت م

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