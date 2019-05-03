السعودية اليوم / إيقاف العشرات من المهربين والمهاجرين في الجزائر



الجزائر 28 شعبان 1440 هـ الموافق 03 مايو 2019 م واس

أوقف الجيش الجزائري 30 مهرباً بمدينة جانت بمحافظة اليزي جنوب البلاد .

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم : إنه تم مصادرة من المهربين 14 مولداً كهربائياً وتسع مطارق ضغط , فيما تم من جهة أخرى حجز مركبتين ومواد صالحة للتهريب بمدن تبسة وسوق أهراس والطارف .

وأضاف البيان أن عناصر من الأمن وحرس السواحل بمدينتي تمنراست وعنابة أوقفوا 29 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة بينهم 21 كانوا على متن قاربين تقليديي الصنع بشواطئ عنابة وهم في طريقهم الى الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط .

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18:48ت م

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