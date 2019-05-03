مصابو حادث سير يعتدون على فرقة إسعافية في الرياض!

2019-05-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

اعتدى بعض المصابين في حادث سير بالرياض على إحدى الفرق الإسعافية التابعة لمركز العروبة بهيئة الهلال الأحمر السعودي، صباح اليوم الجمعة.

Advertisements

وكان المعتدون ضمن 21 حالة تحت تأثير المسكرات، حيث تم على الفور طلب الدوريات الأمنية لمباشرة حادثة الاعتداء، والاستعانة بفرق إضافية لنقل المسعفين والمصابين في الحادث إلى مستشفى الشميسي، وتحرير محضر بقسم المعذر وطلب تحليل للمعتدين مع استكمال باقي الإجراءات، بحسب ما ذكرت “عكاظ”.

ووجه مدير عام هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض، الدكتور راشد القحطاني، بمتابعة القضية مع الاحتفاظ بحق الهيئة في اللجوء للقنوات الرسمية.