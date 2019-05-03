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وقت اللياقة تمدد الشراكة مع بي إيه إي سيستمز للسنة الخامسة
متابعات الخليج 365 - الرياض
مدّدت شركة “لجام” للرياضة، المالك والمشغل لأندية “وقت اللياقة” في المملكة والإمارات، اتفاقية الشراكة السنوية لموظفي شركة “بي إيه إي سيستمز” السعودية.
ومثل شركة “لجام” للرياضة علي بن حمد الصقري رئيس مجلس الإدارة “المكلف” ومحمد بن محمود الأزوري مدير عام شركة بي إيه إي سيستمز السعودية، بحضور عبدالرحمن بن معمّر مدير عام الموارد البشرية وطلال الفواز مدير الموارد البشرية للتأمين الطبي والمزايا وعلي القرني مدير العلاقات العامة وهيثم غربة مدير مبيعات قطاع الأعمال وشيرمان فوجاس مدير عام المبيعات.
من جهة أخرى، أوضح عبدالرحمن بن معمر أن شركة بي إيه إي سيستمز السعودية حريصة على توفير كل السبل المثلى والممكنة لموظفيها، وأن تكون هذه المزايا الاستثنائية داعمًا لجعل العمل في الشركة هو الرغبة الأولى للمواطنين السعوديين، أما بالنسبة للشراكة مع شركة لجام هي امتداد طبيعي لعلاقة إستراتيجية امتدت لسنوات وستستمر مستقبلًا.
الجدير بالذكر أن الشراكة التي أبرمتها وقت اللياقة، تأتي ضمن الشراكات التجارية الكبرى التي تهتم بعقدها شركة لجام؛ لدعم وتحفيز الممارسين للرياضة في المجتمع السعودي، وتوجيههم نحو نمط حياة صحي وسليم.
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