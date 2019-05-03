تشكيلات وعرض عسكري في تخريج الدفعة 32 من طلبة كلية الملك فهد البحرية

2019-05-03

متابعات الخليج 365 - علي آل مخلص - الجبيل

نيابةً عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رعى مساعد وزير الدفاع محمد بن عبدالله العايش، اليوم الجمعة، حفل تخريج الدفعة 32 من طلبة كلية الملك فهد البحرية، وذلك بمقر الكلية بالجبيل.

وكان في استقبال العايش لدى وصوله الكلية، نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، وقائد القوات البحرية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، وقائد المنطقة الشرقية اللواء الركن عبدالله بن سعيد القحطاني، وقائد كلية الملك فهد البحرية اللواء بحري ركن علي بن محمد القحطاني.

وفور وصوله، بُدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى قائد الكلية كلمة رحب فيها به وبالحضور، ثم تحدث عن التطور الكبير في كلية الملك فهد البحرية وسعيها لتحقيق رؤيتها وأن تكون كلية رائدة ومميزة في مجال العلوم العسكرية البحرية.

وتحدث كذلك عن إسهام الكلية في تزويد القوات البحرية وقوات حرس الحدود بالضباط والقادة البحريين ذوي الكفاءة العالية والجاهزية التامة.

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وعبر قائد الكلية عن امتنان وشكر منسوبي الكلية لرعاية العايش الحفل، مهنئًا الخريجين بالتخرج ومتمنيًا لهم التوفيق.

بعد ذلك شاهد مساعد وزير الدفاع العرض العسكري للكلية، وعددًا من التشكيلات، ثم جرى تسليم راية الكلية، وأداء القسم للخريجين، إثر ذلك أعلنت النتائج حيث كرم العايش المتفوقين من الدورة.

وفِي النهاية الحفل عزف السلام الملكي وغادر مقر الحفل.

الجدير بالذكر أنه من ضمن خريجي الدفعة طلبة من حرس الحدود السعودي وزملاء لهم من عدد من الدول الشقيقة من كل من مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية.



