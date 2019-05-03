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تحذير من مكمل غذائي خطر: تخلصوا منه فورًا!
متابعات الخليج 365 - الرياض
شددت الهيئة العامة للغذاء والدواء، على ضرورة أن يتخلص المستهلكون من مكمل غذائي مصنوع في الولايات المتحدة، ويتم تسويقه بادعاءات طبية مضللة باسم Forever LYCIUM PLUS.
وأوضحت الغذاء والدواء أن المكمل الغذائي Forever LYCIUM PLUS غير مسجل لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء ولم يتم فسحه، بينما يسوق بادعاءات طبية مضللة، رغم عدم التأكد من سلامته، غير أنه لا يمكن التأكد من خلوه من مواد قد تكون مضرة بالصحة.
كما نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء المستهلكين بعدم استخدامه ونصحت بالتخلص منه، وتجنب استخدام المستحضرات الصحية غير المسجلة لدى الهيئة بشكل عام، وتجنب شراء أي مستحضرات صيدلانية من منشآت غير مرخصة أو قنوات بيع غير نظامية.
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