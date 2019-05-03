شكرا لقرائتكم خبر عن «سلمان للإغاثة» يوزع 850 سلة غذائية في مديرية ميفعة بمحافظة شبوة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - الخليج 365 (شبوة)وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (الخميس), 850 سلة غذائية، تزن 62 طنًا و900 كيلو غرام، في مديرية ميفعة بمحافظة شبوة، يستفيد منها 5,100 فرد، وهي ضمن مشروع توزيع 102,170 سلة غذائية تستهدف عدة محافظات يمنية.
ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة من خلال المركز للشعب اليمني الشقيق للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.
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