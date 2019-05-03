، لجنة الحكام تلتقي بطاقم تحكيم نهائي كأس الملك ،

محمد بن مسعود - الدمام - لنقل خبراتهم إلى نظرائهم السعوديين

أجرت لجنة الحكام الرئيسة لكرة القدم برئاسة الدولي السابق خليل جلال؛ لقاء بطاقم تحكيم الأرجنتيني للمباراة النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين، بحضور الحكام السعوديين وذلك لنقل الخبرات العريضة للطاقم للحكام السعوديين من خلال الاستفادة من تواجدهم في السعودية من بعض الحكام أصحاب الخبرات الكبيرة في عالم التحكيم , وبدأ اللقاء بكلمات للحكم العالمي نيستور بيتنا؛ حيث تحدث عن أبرز المراحل التي عايشها في عالم التحكيم وكيف كان الطريق للوصول لكأس العالم والبروز حتى تتويجه بقيادة الافتتاح والنهائي في كأس العالم الأخير 2018م بروسيا.

كما أجاب بيتانا عن أسئلة الحكام المتعددة التي تصب جميعها في كيفية تحضير الحكم للمباريات وكذلك التواجد في كأس العالم.

وفي ختام اللقاء قدم رئيس لجنة الحكام الرئيسة خليل جلال باسم الاتحاد السعودي لكرة القدم، ونيابة عن جميع حكام المملكة؛ شكره وتقديره للطاقم الأرجنتيني على قبوله الدعوة.

