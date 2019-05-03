السعودية اليوم / تفكيك خلية ارهابية موالية لتنظيم " داعش " الإرهابي في المغرب



الرباط 28 شعبان 1440 هـ الموافق 03 مايو 2019 م واس

تمكنت المصالح الأمنية المغربية اليوم من تفكيك خلية ارهابية موالية لتنظيم " داعش " الإرهابي تتكون من ثمانية متطرفين ينشطون بمدينة طنجة شمال المغرب، من بينهم شقيق احد المقاتلين في صفوف "داعش" بالساحة السورية العراقية.

وأوضح بيان للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أن هذه العملية، تندرج في إطار التصدي للتهديدات الإرهابية المرتبطة خصوصا بما يسمى بتنظيم "داعش"،وأن الأبحاث الأولية تؤكد أن عناصر هذه الخلية انخرطوا في الدعاية والترويج لهذا التنظيم الإرهابي وخطاباته المتطرفة، بالموازاة مع سعيهم لتنفيذ عمليات إرهابية نوعية بالمغرب.

واضاف المصدر انه سيتم التحفظ على المشتبه فيهم والتحقيق معهم، مشيراً إلى أنه لا زالت التحريات متواصلة لتوقيف شركاء آخرين يشتبه تورطهم في هذه الخلية

الارهابية.

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18:35ت م

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