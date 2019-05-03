السعودية اليوم / أمانة تبوك تكثف جهودها الرقابية استعداداً لشهر رمضان



تبوك 28 شعبان 1440 هـ الموافق 03 مايو 2019 م واس

كثفت أمانة منطقة تبوك ممثلة في إدارة الرقابة الصحية حملاتها الرقابية خلال شهر رجب الماضي, حيث قامت بمايزيد على ثلاثة آلاف زيارة للمنشآت الخاضعة لاشتراطات صحة البيئة.

وأوضح مدير إدارة الرقابة الصحية بأمانة منطقة تبوك الدكتور ممدوح العطوي أن الحملات الرقابية استهدفت المنشآت الخاضعة لاشتراطات صحة البيئة بـ (3067) زيارة جرى خلالها ضبط (698) منشأة مخالفة وإغلاق (177) وإنذار (1519) منشأة أخرى.

وبين الدكتور العطوي بأنه تم فرض (230) غرامة مالية, وضبط (730) عاملاً لايحملون شهادات صحية.

واختتم الدكتور العطوي حديثه داعياً جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة والبلديات بالإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بصحة البيئة عبر البلاغات الموحدة (940).

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18:34ت م

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