السعودية اليوم / رابطة العالم الإسلامي تنفذ مشروع الإغاثة العاجلة في باكستان



إسلام آباد 28 شعبان 1440 هـ الموافق 03 مايو 2019 م واس

دشنت رابطة العالم الإسلامي ممثلة في الهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية عبر مكتبها الإقليمي في باكستان مشروع الإغاثة العاجلة في عدد من المناطق بجمهورية باكستان الإسلامية.

وجرى تدشين المشروع في حفل أقيم اليوم بالمكتب الإقليمي لرابطة العالم الإسلامي في العاصمة الباكستانية إسلام آباد بحضور عدد من المسؤولين الباكستانيين.

وأوضح مدير عام مكتب الرابطة ومدير مكتب الهيئة في باكستان سعد بن مسعود الحارثي، أن تنفيذ المشروع يأتي تنفيذاً لتوجيهات معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، لإغاثة آلاف الأسر المحتاجة والمتضررة من موجة البرد في المناطق الشمالية من باكستان، بالإضافة إلى الأسر المتضررة في إقليم بلوشستان الباكستاني.

وبيّن الحارثي أن المشروع يتمثل في خمسة آلاف سلة غذائية متكاملة وبطانيات من النوع الفاخر يتم توزيعها على الآلاف من الفقراء والمحتاجين والأرامل تم اختيار المستفيدين منها بمسح ميداني دقيق وفق آلية متخصصة متبعة لدى الهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية بمتابعة مباشرة من أمينها العام الدكتور عبدالعزيز سرحان، مشيراً إلى أن المشروع يأتي ضمن الجهود الإنسانية التي تقدمها رابطة العالم الإسلامي عبر الهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية.

من جانبهم رفع المسؤولون الباكستانيون المشاركون في حفل التدشين الشكر والتقدير لرابطة العالم الإسلامي على الدعم الذي تقدمه للمتضررين في باكستان، مؤكدين أن الرابطة لم تدخر جهداً في الوقوف مع باكستان في كل الأوقات الصعبة.

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18:27ت م

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