السعودية اليوم / بلدية شرق عرعر تشكل لجنة للحد من ظاهرة رمي مخلفات البناء والأنقاض



عرعر 28 شعبان 1440 هـ الموافق 03 مايو 2019 م واس

شكلت بلدية شرق عرعر، مطلع الأسبوع الماضي، لجنة للحد من ظاهرة رمي مخلفات البناء والأنقاض والمخلفات التابعة للمباني والمنشآت التجارية، وذلك من خلال القيام بجولات ميدانية في جميع الشوارع والطرق التي تقع ضمن حدود البلدية لمراقبة كل من الأنشطة الإنشائية لإنشاء مباني جديدة، وأعمال الترميم والتعديل الداخلية للمباني القائمة، ومعاينة أنشطة البناء والتأكد من مطابقتها والتزامها بالاشتراطات البلدية المعتمدة.

وتسعى اللجنة إلى إيقاف المخالفات منذ بدايتها ورفع مستوى الوعي لدى شرائح المجتمع، بضرورة احترام أنظمة البناء وعدم تجاوزها، حيث جرى الاطلاع على عدد من المواقع ضمن نطاق البلدية وإشعار جميع المخالفين بمراجعة البلدية وضرورة إزالة تلك المخلفات.

وأهابت البلدية المواطنين بضرورة التقيد بالاشتراطات البلدية ، والإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بالمباني والمنشآت في جميع الأحياء من خلال الاتصال برقم البلاغات الموحد 940.

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18:22ت م

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