السعودية اليوم / منظمة الايسيسكو توقع مذكرة تفاهم مع الشبكة الدولية للصحفيين العرب والأفارقة من اجل نشر قيم التسامح و السلم



الرباط 28 شعبان 1440 ه موافق 03 مايو 2019 م واس

وقعت المنظمة الاسلامية للتربية و العلوم و الثقافة الايسيسكو امس على مذكرة تفاهم مع الشبكة الدولية للصحفيين العرب والأفارقة من اجل التعاون لنشر قيم السلم والتسامح والاحترام المتبادل، وإغناء الرصيد الثقافي المشترك والقيم الإنسانية المشتركة، والاعتراف بقيم التعددية الثقافية والدينية، وتطوير الممارسة الإعلامية في إطار أخلاقيات المهنة والقوانين الجاري بها العمل.

وتنص المذكرة على تشجيع علاقات التعاون بين الصحافيين العرب والأفارقة في إطار تنظيم الزيارات الثقافية المتبادلة، والدورات التدريبية، والحلقات الدراسية ، وإنجاز الأبحاث والتقارير والانتاجات الإعلامية المشتركة، إضافة إلى النهوض ببرامج التدريب والتأهيل المستمر للإعلاميين في الدول العربية والإفريقية في إطار أنشطة مركزي الإيسيسكو الاقليميين للتدريب والتأهيل الإعلامي في كل من دكار والخرطوم.

وتنص المذكرة كذلك على التعاون بين الإيسيسكو والشبكة من أجل الحد من ترويج الصور النمطية عن الشعوب والثقافات العربية والإفريقية في وسائل الإعلام الدولية، واحترام حرية التعبير المسؤول من خلال الالتزام بالقوانين الإعلامية المحلية والدولية وأخلاقيات مهنة الصحافة المتعارف عليها دوليا.وتعزيز حرية ممارسة الصحافة في إطار المسؤولية ، والتدريب والتأهيل المستمر للإعلاميين .

// انتهى //

18:17ت م

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