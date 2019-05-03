السعودية اليوم / أحباط عمليتي اجتياز للحدود بمحافظتي نابل ومدنين في تونس



تونس 28 شعبان 1440 هـ الموافق 03 مايو 2019 م واس

أحبط الأمن التونسي عملتي اجتياز الحدود لـ 26 شخصاً بمحافظتي نابل ومدنين شرق وجنوب البلاد .

وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان اليوم : إن وحداتها بمحافظة نابل أوقفت 23 شخصاً على مستوى شواطئ مدينة قربة وهم يمتطون زورقًا مطاطياً كانوا يستعدون للتوجه الى الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط .

وأضاف البيان أن حرس الحدود بمدينة بنقردان بمحافظة مدنين تمكنت من إيقاف ثلاثة أشخاص من جنسيات افريقية حاولوا اجتياز الحدود التونسية الليبية، مشيرة إلى أنه تم الاحتفاظ بالمجموعة لاتخاذ الإجراءات القانونية في شانهم .

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18:16ت م

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