السعودية اليوم / مدير تعليم الحدود الشمالية يكرم المميزون في "بوابة المستقبل"



عرعر 28 شعبان 1440 هـ الموافق 03 مايو 2019 م واس

كرّم المدير العام للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية عبدالرحمن القريشي أمس، المتميزين في المدارس المطبقة لبرنامج التحول نحو التعلم الرقمي "بوابة المستقبل" ، بحضور المساعد للشؤون التعليمية عباس بن صالح العنزي, وعدد من المشرفين التربويين، وذلك في قاعة الاجتماعات بإدارة التعليم.

وأكد القريشي أهمية استمرار التميز والعمل على التخطيط الاستراتيجي السليم في المدارس، وإحداث نقلة تعليمية في واقع العملية التعليمية بتحويل البيئة التعليمية إلى تفاعلية رقمية، شاكراً ومقدراً لجميع الجهود المبذولة في تطبيق البرنامج في مدارس المنطقة.

من جانبه، أوضح منسق برنامج التحول الرقمي في مدارس المنطقة حمدان الرويلي أن النسب المُحققة من المدارس تستحق التكريم والإشادة، مشيراً إلى أن هذا تكريم يستهدف 22 متميزاً ومتميزة في المرحلة الأولى، حيث ستستهدف المرحلة الثانية في بداية العام الدراسي المقبل مدارس على نطاق أوسع.

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18:02ت م

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