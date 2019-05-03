السعودية اليوم / قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل فلسطينيين أحدهما طفل جنوب نابلس



نابلس 28 شعبان 1440 هـ الموافق 03 مايو 2019 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، مواطنين فلسطينيين أحدهما طفل، من قرية عصيرة القبلية، جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية في نابلس ،بأن قوات الاحتلال اقتحموا القرية، وسط إطلاق قنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق، قبل أن يعتقلوا الطفل عبد الجابر ياسين ، والشاب محمود أبو صبري زبن ، بعد الاعتداء عليهما بالضرب.

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17:48ت م

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