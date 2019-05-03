السعودية اليوم / الأمن الباكستاني يحبط عملية إرهابية في مدينة بيشاور



إسلام آباد 28 شعبان 1440 هـ الموافق 03 مايو 2019 م واس

تمكنت الشرطة الباكستانية من إحباط عملية إرهابية كبيرة في مدينة بيشاور عاصمة إقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان .

وأوضح مسؤول في الشرطة الباكستانية في بيان اليوم أن فرقة من قوات الأمن أوقفت سيارة مشبوهة على أحد الطرق المؤدية إلى مدينة بيشاور، وصادرت منها كمية من المتفجرات والأسلحة، واعتقلت شخصين كانا يستقلانها.

وأضاف أن المعتقلين اعترفا بأنهما كانا مكلفين بتهريب تلك المتفجرات والأسلحة إلى بيشاور لاستخدامها في تنفيذ عملية إرهابية كبيرة .

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17:48ت م

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