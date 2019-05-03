السعودية اليوم / تقنية تنومة تعلن مواعيد القبول والتسجيل



أبها 28 شعبان 1440 هـ الموافق 03 مايو 2019 م واس

أعلنت الكلية التقنية بتنومة عن بدء استقبال طلبات القبول في برنامج الدبلوم للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي المقبل، اعتباراً من 27 / 10 ـ 1440 هـ وحتى 12 / 11 / 1440 هـ وذلك عبر بوابة القبول الإلكتروني الموحدة.

وأوضح عميد الكلية المهندس فهد بن ظافر الشهري أن أعمال القبول بالكلية واستلام الملفات واستكمال الإجراءات للمرشحين ستبدأ بعد الفرز النهائي وإعلان المرشحين بداية من 18 / 11 / 1440 هـ , وأن المرشحين ستصلهم رسائل نصية إلكترونية SMS على الرقم المسجل في الطلب، مشيراً إلى أن التخصصات المتاحة بقسم تقنية الحاسب الآلي "تخصص شبكات الحاسب الآلي" وقسم التقنية الإدارية "تخصص المحاسبة".

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17:29ت م

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