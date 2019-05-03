السعودية اليوم / مجلس جامعة بيشة يعقد اجتماعه الثامن للعام الجامعي 1439 / 1440هـ



أبها 28 شعبان 1440 هـ الموافق 03 مايو 2019 م واس

عقد مجلس جامعة بيشة أمس, اجتماعه الثامن للعام الجامعي 1439 / 1440 هـ، برئاسة معالي مدير الجامعة الدكتور أحمد بن حامد نقادي, وبحضور الأمين العام للجنة المؤقتة المكلفة بأعمال مجلس التعليم العالي الدكتور محمد الصالح, ووكلاء الجامعة.

وأوضح نقادي أن المجلس ناقش عدد من الموضوعات الأكاديمية والإدارية التي تتعلق بأعمال الجامعة، حيث أقر إجراءات القبول وإعداد الطلاب والطالبات للعام الجامعي 1440/ 1441 هـ ، ولائحة القضايا الطلابية ، كذلك أقر الميثاق الأخلاقي لمنسوبي الجامعة ، إلى جانب التوصية بتحويل أقسام التمريض في الجامعة إلى كلية متخصصة في التمريض ، وتطوير بعض الخطط الدراسية لبعض التخصصات ، وإقرار خطة برنامج ماجستير إدارة الخدمات والمرافق الصحية ، وإقرار خطة برنامج الدبلوم العالي في إدارة الأعمال.

// انتهى //

17:23ت م

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