انت الان تتابع تفاصيل خبر خاشقجي بين 95 صحفياً قتلوا في 2018 والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 3 مايو 2019 05:44 مساءً - أعلن الاتحاد الدولي للصحفيين، ومقره بروكسل، اليوم الجمعة، أن السعودي جمال خاشقجي بين 95 صحفياً على الأقل، قتلوا أثناء أدائهم مهنة الصحافة العام الماضي.

جاء ذلك في بيان للاتحاد تزامناً مع إحياء "اليوم العالمي لحرية الصحافة"، الذي يوافق 3 مايو من كل عام، حسبما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC).

وقال الاتحاد: "رغم أن عدد الصحفيين القتلى عام 2018 فاق نظيره في 2017، إلا أنه لا يضاهي الأرقام المسجلة خلال السنوات السابقة، حين كانت الصراعات في العراق وسوريا على أشدها".

وكان أكبر رقم تم تسجيله من القتلى بين الصحفيين والصحفيات في 2006 حين سقط 155 قتيلاً، بحسب البيان.

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وقتل خاشقجي، في 2 أكتوبر الماضي، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، في قضية هزت الرأي العام الدولي.

وبعد 18 يوماً من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مسؤوليتها عن قتل خاشقجي داخل القنصلية، إثر "شجار" مع أشخاص سعوديين، وأوقفت 18 مواطناً ضمن التحقيقات، دون كشف المسؤولين عن الجريمة أو مكان الجثة.

وحمّلت السلطات السعودية في نوفمبر الماضي، أحمد عسيري، إلى جانب المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني، المسؤولية عن مقتل الإعلامي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول.

وفي ظل امتناع الرياض عن تقديم أي معلومات جديدة حول التحقيق في الجريمة، لاتزال تركيا تضغط على المجتمع الدولي لإجراء تحقيقات موسعة والتوجه نحو المحكمة الجنائية الدولية، لكشف كل الحقائق المتعلقة بها.