انت الان تتابع تفاصيل خبر بورصة قطر تسجل أعلى مستوى في 3 أشهر والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 3 مايو 2019 05:44 مساءً - أغلقت بورصة قطر عند أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر، بدعم من مكاسب لسهم الخليج الدولية للخدمات التي تورد منصات الحفر.

وزاد مؤشر بورصة قطر 0.8% مع تسجيل سهم الخليج الدولية للخدمات قفزة 10%، بعدما فازت وحدة تابعة للشركة بعقود من قطر للبترول لتوريد ست منصات للحفر البحري.

ورفعت قطر الوطني للخدمات المالية تقييمها لسهم الخليج الدولية للخدمات إلى "أداء أفضل من السوق"، مشيرة إلى قدرة الشركة على الفوز بعقود لتوريد ست من ثماني منصات كانت مطلوبة في صفقة.

في حين هبطت بورصة أبوظبي متأثرة بخسائر لأسهم القطاع المالي، وتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.3%، مع هبوط سهم البنك العربي المتحد 4.2%، كما انخفض سهم بنك أبوظبي التجاري 0.5%.

وسجل البنك العربي المتحد انخفاضاً بنحو 40% في صافي ربح الربع الأول من العام، في حين بدأ تداول أسهم بنك أبوظبي التجاري يوم الأربعاء ككيان جديد بعد إتمام اندماجه مع بنك الاتحاد الوطني ومصرف الهلال.

وارتفع مؤشر سوق دبي 0.3%، مدعوماً بصعود سهم إعمار العقارية 2.4%، وسهم دبي للاستثمار 2.9%.

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لكن سهم إعمار للتطوير، وهي إحدى وحدات إعمار العقارية، هبط 4.9%، بعد تداوله من دون الحق في توزيعات الأرباح. وبدأت إعمار للتطوير مشروع بناء ساحلي في دبي بقيمة 25 مليار درهم (6.81 مليارات دولار).

وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.3%، مع هبوط سهم اتحاد الخليج للتأمين التعاوني 4.8%، بعد توصية من خبراء اكتواريين بزيادة الاحتياطيات الفنية بمقدار 27.5 مليون ريال (7.33 ملايين دولار).

وانخفض سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، ذو الثقل في السوق، 1.3%، بعدما خفض بنك إتش.إس.بي.سي تقييمه وسعره المستهدف لسهم سابك.

وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية منخفضاً 0.3%، مع تراجع سهم سهم الشرقية للدخان 4.2%، في حين انخفض سهم البنك التجاري الدولي 0.9%.

وأعلنت الشرقية للدخان يوم الثلاثاء عن انخفاض صافي أرباحها لفترة تسعة أشهر.

وفي الكويت ارتفع مؤشر السوق الأول 1.4%، مع صعود سهمي المباني وبنك برقان 3.9% و2.2% على الترتيب.

وسجلت المباني زيادة 13% في ربح الربع الأول من العام.