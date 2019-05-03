أمنيات ودعوات تستبق شهر الصيام والقيام.. ماذا تقول بمناسبة قدوم رمضان ؟

2019-05-03

متابعات الخليج 365 - سعد البحيري

يترقب أكثر من مليار ونصف مليار مسلم حول العالم دخول شهر رمضان المبارك خلال الأيام المقبلة حيث سيتم تحرّي رؤية هلال الشهر الكريم يوم غدٍ السبت في عدة دول من بينها المملكة، ويوم الأحد في العديد من الدول الإسلامية حول العالم.

وقبل قدوم رمضان دشّن المغردون في المملكة أكثر من وسم استبقوا فيه شهر الخير والبركات بالأمنيات والأدعية والنصائح.

في البداية قال عبدالله الغامدي: ” اللهم سلمنا إلى رمضان، وسلم رمضان لنا، وتسلمه منا متقبلاً يا أرحم الراحمين، اللهم اجعل آخر أيام شعبان جابرة للقلوب، ساترة للعيوب، ماحية للذنوب، مفرجة للكروب، اللهم إنا لنا شوقاً لشهرك قد زاد فيا رب لا تحرمنا نحن وأحبتنا من صيامه وقيامه”.

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وقال أحد المواطنين: ” يبقى الشوق لرمضان يتكرّر كل سنة، وكأنه مُقبل علينا لأول مرة، يا رب بلّغنا رمضان ونحن في أحسن الأحوال “.

وتابعت مغردة أخرى: ” دنت أيام رمـضان، طهّر قلوبنا يا الله ونقِّ سرائِرنا وبلغنا جمال لحظاته “.

وقال محمد المحامي من جدة: ” اللهم بلّغنا رمضان بلوغًا يُغيّر حالنا إلى أحسنه ويُهذّب نفوسنا ويُطهر دواخلنا، بلوغ رحمـة ومغفرة وعتق من النار”.

وتابعت نورة: ” مساء يقترب من رائحة رمضان وتراويحه، مساء يخبرنا كم هو جميل أن ننتظر خير الشهور .. اللهمَّ بلغنا رمضان من غير أن نرى دمعة قريب ولا فراق حبيب، اللهم بلغنا رمضان ونحن في أحسن حال وأعنَّا اللهم على صيامه وقيامه واجعلنا فيه من المقبولين، المعتوقين يا رب”.

وقال منصور: ” “يا رب لا يأتي شهر رمضان على أي بيت من بيوت المسلمين إلا وقد ملأته فرحاً وسعادة وفككت كرب أهله وفرجت همهم ويسّرت أمورهم وشفيت مرضاهم ورحمة ميّتهم “.