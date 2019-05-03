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فيديو.. البشري يفتتح جامع الراحلين في أبها على نية أبنائه الخمسة
متابعات الخليج 365 - عبدالرحمن الأحمري - أبها
افتتح مدير جامعة الجوف، الدكتور إسماعيل البشري، جامع الراحلين بحي الموظفين بأبها، اليوم الجمعة، والذي بناه على نية أبنائه الراحلين الخمسة.
وتوفي أبناء البشري الخمسة (أسماء- أفنان- محمد- أحمد- سلطان) في حادث مروري قبل 5 سنوات، حيث كان الحادث فاجعة قوية على قلوب الجميع، وبالأخص قلب والدهم البشري، الذي عُرف وقتها برباطة جأشه وصبره.
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