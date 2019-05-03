ترقباً لرصد هلال رمضان .. الأنظار تتجه صوب مرصد حوطة سدير

2019-05-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

تتجه أنظار ملايين المواطنين غداً صوب مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير لرصد وترائي هلال شهر رمضان المبارك ١٤٤٠هـ.

وكان المرصد كشف عن جانب من استعداداته المبكرة لرصد هلال الشهر الفضيل غداً إن شاء الله تلبية لدعوة المحكمة العليا في هذا الشأن.

وكانت المحكمة العليا دعت إلى تحرّي رؤية هلال شهر رمضان المبارك، مساء يوم السبت التاسع والعشرين من شهر شعبان 1440 هـ، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير.

Advertisements

وكان مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير قال إنه سيقوم برصد هلال شهر رمضان 1440 هـ مساء غد السبت لافتاً إلى أنه بعد إتمام الحسابات العلمية لموقع المرصد الفلكي ليوم السبت 29 شعبان 1440هـ الموافق 4 مايو 2019م حسب تقويم أم القرى تفيد المعطيات الحسابية أن الشمس ستغرب الساعة 6.29 دقيقة فيما سيغرب القمر الساعة 6.05 أي قبل الشمس، بينما يوم الأحد 30 شعبان 1440هـ الموافق 5 مايو 2019م سيحدث الاقتران المركزي الساعة 1.45 صباحاً وستغرب الشمس الساعة 6.30 عند درجة 288 بينما سيغرب الهلال الساعة 7.01 مساءً عند درجة 286 شمال الغرب ، أي أن الهلال سيغرب بعد الشمس بمقدار 31 دقيقة وارتفاع 6.77 واستطالة 9.43 درجة.

من جهة أخرى أكّد مركز الفلك الدولي استحالة رؤية هلال شهر رمضان يوم السبت المقبل، ما يعني أن بداية الشهر الكريم ستكون يوم الاثنين السادس من مايو الجاري.

وقال مركز الفلك الدولي: إن الاقتران المركزي (المحاق المركزي) سيحدث يوم السبت 04 مايو/أيار 2019 الساعة 22:45 بالتوقيت العالمي.

وتابع المركز أن رؤية الهلال ستكون مستحيلة يوم السبت بسبب غروب القمر قبل غروب الشمس أو/و بسبب حصول الاقتران السطحي بعد غروب الشمس.