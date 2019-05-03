جثة ملكة جمال مسلمة تثير الحيرة في المكسيك

2019-05-03

متابعات الخليج 365 - متابعة

عثرت الشرطة في المكسيك على ملكة جمال أوروغواي السابقة جثة هامدة في فندق بالعاصمة مكسيكو سيتي في وقت مبكر من صباح أمس.

وأوضحت مصادر إعلامية أن جثة فاطمة دافيلا سوسا، التي فازت بمسابقة ملكة جمال أوروغواي في عام 2006 قد جرى العثور عليها معلقة بحبل في حمام غرفتها.

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وأكّدت النيابة العامة في مكسيكو واقع العثور على جثة مواطنة أجنبية، لكن دون تدقيق اسمها أو جنسيتها، وقال مكتب المدعي العام إن هناك تحقيقاً فيما إذا كانت الفتاة قد ماتت جرّاء جريمة، أو أنها أقدمت على الانتحار.

وكانت فاطمة البالغة من العمر 31 عاماً، قد وصلت مكسيكو سيتي في 23 أبريل لإجراء مقابلة بشأن وظيفة حسبما ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وفاطمة دافيلا سوسا من مواليد عام 1988، هي عارضة أزياء حاملة لقب مسابقة ملكة جمال، والتي تُوجت به عن مسابقة ملكة جمال أوروغواي 2006 ، وبعدها سافرت إلى لوس أنجلوس، الولايات المتحدة لتمثيل أوروغواي في مسابقة ملكة جمال الكون 2006 التي عقدت في 23 يوليو 2006.