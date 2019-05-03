شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مصنع عطور ومنتجات تجميل مخالف لأسس «التصنيع الجيد» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء مصنعا للعطور ومنتجات التجميل في الرياض لعدم تطبيقه أسس التصنيع الجيد وعدم حصوله على التراخيص اللازمة. أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء مصنعا للعطور ومنتجات التجميل في الرياض لعدم تطبيقه أسس التصنيع الجيد وعدم حصوله على التراخيص اللازمة. وأشارت الهيئة في حسابها على «تويتر»، اليوم (الجمعة)، إلى أنها ضبطت في المصنع مواد أولية منتهية الصلاحية و 5665 منتج مخالف.



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