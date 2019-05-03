شكرا لقرائتكم خبر عن الاعتداء على فرقة إسعافية أثناء مباشرتها حادث سير في الرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مريم الصغير (الرياض)

تعرضت إحدى الفرق الإسعافية التابعة لمركز العروبة بهيئة الهلال الأحمر السعودي، صباح اليوم (الجمعة)، للاعتداء بالضرب من قِبل بعض المصابين أثناء مباشرتها حادث سير في الرياض.

وكان المعتدين ضمن 21 حالة تحت تأثير المسكرات، وعلى الفور تم طلب الدوريات الأمنية لمباشرة حادثة الاعتداء، والاستعانة بفرق إضافية لنقل المسعفين والمصابين في الحادث إلى مستشفى الشميسي، وتحرير محضر بقسم المعذر وطلب تحليل للمعتدين مع استكمال باقي الإجراءات.

من جانبه، وجَّه مدير عام هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض الدكتور راشد القحطاني، بمتابعة القضية مع الاحتفاظ بحق الهيئة في اللجوء للقنوات الرسمية.