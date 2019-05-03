شكرا لقرائتكم خبر عن القصيم: منح 120 رخصة قيادة في أقل من شهرين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (القصيم)

منحت مدرسة جامعة القصيم لتعليم القيادة، 120 مستفيدة رخصة السياقة، في أقل من شهرين من افتتاحها، بعد خضوعهن لبرنامج تدريبي بمعدل 30 ساعة تدريبية استطاعن من خلاله اجتياز كافة الاختبارات النظرية والعملية.

وبهذه المناسبة، هنأت مديرة مدرسة الجامعة لتعليم القيادة، رقية الصقية جميع المتدربات الحاصلات على رخصة السياقة، وذكرت «نفتخر بأن المدرسة كان لها بصمة في التدريب، والتوعية، والسلوك النموذجي لقيادة آمنة وأثر واضح في حياة كل قائدة مركبة».

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بدورهن عبرنا الحاصلات على رخصة السياقة عن بالغ شكرهم للجامعة التي منحتهم فرصة التعلم، حيث أشادت سهام الحامد احدى الحاصلات على الرخصة بإمكانيات المدرسة، والخدمات الكبيرة المقدمة للمتدربات، بالإضافة إلى التعامل الراقي الذي واجهته طيلة أيام تدريبها.

من جهتها أوضحت المتدربة حنان الحربي التي تعمل طبيبة أسنان عن سعادتها بالحصول على الرخصة، وقالت«أفخر بحصولي على الرخصة من مدرسة الجامعة للتعليم القيادة التي عشت بها تجربة جميلة من روعة المكان، وكفاءة المدربات، والتعامل الرائع من الطاقم الإداري المتمكن».

بدورها شكرت المتدربة فاطمة النفيسي من الرياض مدرسة الجامعة لتعليم القيادة، وقالت«تميزت المدرسة كثيراً من خلال اهتمامها بالمتدربات وتخريجهن بوقت قياسي، بالإضافة إلى المستوى المميز الذي حضين به المدربات».

من جانبها شكرت أحلام الحربي عضو هيئة التدريس بكليات عنيزة الأهلية، كافة المدربات وجميع أعضاء الطاقم الإداري بالمدرسة نظير روحهم الطيبة وتشجيعهم المستمر.