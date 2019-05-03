شكرا لقرائتكم خبر عن جموع المصلين يؤدون صلاة آخر جمعة من شعبان في المسجد النبوي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

شهد المسجد النبوي الشريف، اليوم (الجمعة)، أعدادا كبيرة من المصلين في آخر جمعة من شهر شعبان لهذا العام 1440هـ، حيث امتلأت أروقة المسجد النبوي والساحات الخارجية بأعداد كبيرة من المصلين الذين توافدوا منذ وقت مبكر في أجواء مفعمة بالأمن والأمان والسكينة والاطمئنان.

وقامت جميع الأجهزة الحكومية بتنفيذ خططها التشغيلية التي تعتمد على تكامل الخدمات التي تقدمها الجهات الأمنية والصحية والإسعافية والمرورية والأهلية بالمدينة المنورة في المنطقة المركزية وما حولها من أجل خدمة المصلين وزوار المسجد النبوي وتوفير أفضل الخدمات لهم، مما أسهم في تنفيذ هذه الخطط لتسهيل حركتهم وتنقلاتهم وتأمين ما يحتاجون إليه لاسيما في النواحي الأمنية والصحية والغذائية لتهيئة الأجواء الروحانية والآمنة للمصلين والزوار.