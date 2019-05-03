«مدني خيبر» ينقذ عاملا سقط في خزان

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أنقذ الدفاع المدني بمحافظة خيبر عامل سقط داخل خزان تحت الإنشاء بقرية الثمد. أنقذ الدفاع المدني بمحافظة خيبر عامل سقط داخل خزان تحت الإنشاء بقرية الثمد. وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني في المدينة المنورة العقيد خالد الجهني، اليوم (الجمعة)، أن العامل أُصيب بكسر في الفخذ، وتم نقله عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى.



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