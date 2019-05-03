، اعتداء على فرقة إسعافية للهلال الأحمر  في الرياض ،

محمد بن مسعود - الدمام - أثناء مباشرة حادث سير.. واستدعاء الدوريات الأمنية

تعرضت إحدى الفرق الإسعافية التابعة لمركز العروبة بهيئة الهلال الأحمر السعودي, لاعتداء صباح اليوم بينما كانت تقوم بعملها بمباشرة حادث سير.

وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض عبدالله المريبض: إن الأعتداء وقع على الفرقة وهي تقوم بعملها حين مباشرة حادث سير، من قبل المصابين؛ حيث كان المصابون ضمن (حالة ٢١) تحت تأثير المسكرات.

وأضاف: على الفور تم استدعاء الدوريات الأمنية لمباشرة حادثة الاعتداء وطلب فرق إضافية لنقل المسعفين والمصابين في الحادث، ونقل المسعف إلى مسشفى الشميسي وهو يعاني من كدمات.

وأردف: تم تحرير محضر في قسم المعذر، وطلب تحليل للمعتدين واستكمال بقية الإجراءات.

ووجّه مدير عام هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض الدكتور راشد القحطاني، بضرورة إنصاف المسعفين المعتدى عليهم ومتابعة القضية.

وأكد أن توجيهات رئيس الهيئة تنص على ضرورة إنصاف أي مسعف يعتدى عليه عن طريق القنوات الرسمية في الدولة.



فهد الغبيوي عفيف

مسلّم الهواملة الأفلاج