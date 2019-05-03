، "التجارة": نمو السجلات التجارية المصدرة لنشاط المطاعم بنسبة 19% خلال العام 2018 ،

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محمد بن مسعود - الدمام - حققت السجلات التجارية لنشاط المطاعم نمواً بنسبة 19% خلال العام 2018، حيث بلغ عدد السجلات المصدرة (13501) سجل، مقابل (11290) سجلاً مصدراً في عام 2017، فيما بلغ إجمالي السجلات التجارية القائمة لنشاط المطاعم (64,074) سجلاً.
وتصدرت منطقة مكة المكرمة قائمة أكثر المناطق في إصدار السجلات التجارية لنشاط المطاعم خلال العام 2018 بواقع (3,667) سجلاً، تلتها منطقة الرياض التي أصدر فيها (3,020) سجلاً، ثم المنطقة الشرقية بواقع (2,295) سجلاً مصدراً لنشاط المطاعم.
وأوضحت الوزارة أن هذا النمو يأتي تزامناً مع الإصلاحات والتحسينات التي خضع لها قطاع الأعمال خلال الفترة الماضية، وإجراءات تسهيل بدء النشاط التجاري التي عملت عليها الوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة، وكذلك تم الربط مع عدد من الجهات الحكومية بحيث أتاحت إصدار السجل التجاري وملف العمل والتأمينات الاجتماعية وملف الزكاة والدخل والرخصة البلدية من خلال منصة إلكترونية واحدة، وتمكن الخدمة المستفيدين أيضاً من إصدار شهادة انتساب الغرفة التجارية بشكل إلكتروني، كما أن الخدمات الإلكترونية شملت إمكانية تعديل أو تجديد السجل التجاري عبر استخدام آلية التحقق الأمني مع وزارة الداخلية وخدمة "أبشر".
كما أسهم مركز مراس الذي يقدم أكثر من (112) خدمة لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة ببدء ممارسة العمل التجاري.
"التجارة": نمو السجلات التجارية المصدرة لنشاط المطاعم بنسبة 19% خلال العام 2018عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-05-03
حققت السجلات التجارية لنشاط المطاعم نمواً بنسبة 19% خلال العام 2018، حيث بلغ عدد السجلات المصدرة (13501) سجل، مقابل (11290) سجلاً مصدراً في عام 2017، فيما بلغ إجمالي السجلات التجارية القائمة لنشاط المطاعم (64,074) سجلاً.
وتصدرت منطقة مكة المكرمة قائمة أكثر المناطق في إصدار السجلات التجارية لنشاط المطاعم خلال العام 2018 بواقع (3,667) سجلاً، تلتها منطقة الرياض التي أصدر فيها (3,020) سجلاً، ثم المنطقة الشرقية بواقع (2,295) سجلاً مصدراً لنشاط المطاعم.
وأوضحت الوزارة أن هذا النمو يأتي تزامناً مع الإصلاحات والتحسينات التي خضع لها قطاع الأعمال خلال الفترة الماضية، وإجراءات تسهيل بدء النشاط التجاري التي عملت عليها الوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة، وكذلك تم الربط مع عدد من الجهات الحكومية بحيث أتاحت إصدار السجل التجاري وملف العمل والتأمينات الاجتماعية وملف الزكاة والدخل والرخصة البلدية من خلال منصة إلكترونية واحدة، وتمكن الخدمة المستفيدين أيضاً من إصدار شهادة انتساب الغرفة التجارية بشكل إلكتروني، كما أن الخدمات الإلكترونية شملت إمكانية تعديل أو تجديد السجل التجاري عبر استخدام آلية التحقق الأمني مع وزارة الداخلية وخدمة "أبشر".
كما أسهم مركز مراس الذي يقدم أكثر من (112) خدمة لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة ببدء ممارسة العمل التجاري.
03 مايو 2019 - 28 شعبان 1440
05:17 PM
حققت السجلات التجارية لنشاط المطاعم نمواً بنسبة 19% خلال العام 2018، حيث بلغ عدد السجلات المصدرة (13501) سجل، مقابل (11290) سجلاً مصدراً في عام 2017، فيما بلغ إجمالي السجلات التجارية القائمة لنشاط المطاعم (64,074) سجلاً.
وتصدرت منطقة مكة المكرمة قائمة أكثر المناطق في إصدار السجلات التجارية لنشاط المطاعم خلال العام 2018 بواقع (3,667) سجلاً، تلتها منطقة الرياض التي أصدر فيها (3,020) سجلاً، ثم المنطقة الشرقية بواقع (2,295) سجلاً مصدراً لنشاط المطاعم.
وأوضحت الوزارة أن هذا النمو يأتي تزامناً مع الإصلاحات والتحسينات التي خضع لها قطاع الأعمال خلال الفترة الماضية، وإجراءات تسهيل بدء النشاط التجاري التي عملت عليها الوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة، وكذلك تم الربط مع عدد من الجهات الحكومية بحيث أتاحت إصدار السجل التجاري وملف العمل والتأمينات الاجتماعية وملف الزكاة والدخل والرخصة البلدية من خلال منصة إلكترونية واحدة، وتمكن الخدمة المستفيدين أيضاً من إصدار شهادة انتساب الغرفة التجارية بشكل إلكتروني، كما أن الخدمات الإلكترونية شملت إمكانية تعديل أو تجديد السجل التجاري عبر استخدام آلية التحقق الأمني مع وزارة الداخلية وخدمة "أبشر".
كما أسهم مركز مراس الذي يقدم أكثر من (112) خدمة لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة ببدء ممارسة العمل التجاري.
، "التجارة": نمو السجلات التجارية المصدرة لنشاط المطاعم بنسبة 19% خلال العام 2018 ،
المصدر : الخليج 365
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