، تآمر إيراني بعرقلة حركة الملاحة البحرية بمضيق هرمز.. يقابلها إنسانية سعودية ،

محمد بن مسعود - الدمام - قبل أسابيع قدمت المملكة يد العون لتخفيف معاناة الإيرانيين جراء السيول

في الوقت الذي تهدد فيه إيران باستهداف الملاحة والإمدادات النفطية بمضيق هرمز، لا تتردد المملكة العربية السعودية في تقديم العون والمساعدة للسفن التي تطلب الاستغاثة وإن كانت سفنًا إيرانية، فمنذ أن تأسست المملكة على يد المغفور له الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه – وهي دولة تنشط في تقديم المساعدة الإغاثية والإنسانية، فقد عرفت بأنها الدولة الرائدة في العمل الإغاثي والإنساني.

وسعت المملكة لتأسيس مركز الملك سلمان الإغاثي لتعزيز الدور الريادي الإغاثي للمملكة، فمنذ العام 2015 قدمت المملكة وعبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الكثير من المساعدات الإنسانية والإغاثية والإنمائية إلى 40 دولة في مختلف قارات العالم وساهم المركز في تنفيذ وإنجاز 419 مشروعًا بالتعاون مع 122 شريكاً محلياً وأممياً بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 1.7مليار دولار أميركي، وذلك منذ إنشائه، ففي خلال شهر واحد قدمت السعودية نموذجًا للعمل الإغاثي والإنساني الذي ينطلق من ثوابت إنسانية.

وقال المحلل السياسي خالد الزعتر لـ"الخليج 365" فبالرغم من التآمر الإيراني على المملكة العربية السعودية منذ وصول نظام الخميني إلا أن العمل الإغاثي والإنساني للمملكة العربية السعودية لا يقف عند حدود، فهو يلبي نداء الاستغاثة والمساعدة والمساندة الإنسانية في أي بقعة في العالم، ونستذكر هنا ما أعلنته هيئة الهلال الأحمر السعودي في 13 أبريل، من منطلق أواصر الأخوة الإسلامية، والتضامن الإنساني مع الشعب الإيراني. وبالتنسيق مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عن مبادرة مشتركة، وذلك للتخفيف من معاناة المواطنين الإيرانيين المتضررين جراء السيول والفيضانات المدمرة، التي شهدتها إيران مؤخراً.

وتابع: "وبالأمس أعلن أن قوات خفر السواحل في البلاد أنقذت سفينة نفط إيرانية قبالة ميناء جدة الإسلامي في البحر الأحمر، وهو نموذج آخر من قائمة طويلة من النماذج الي تقدمها المملكة والتي تلبي نداء الإغاثة وتحرص على تقديم يد العون والمساعدة والمساندة لمن يطلبها، على الرغم من التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز والتهديدات بعرقلة حرية وحركة الملاحة البحرية، والتآمر على المملكة العربية السعودية والخطاب السياسي الإيراني المليء بلغة التهديدات، إلا أن الإيرانيين الذين لم يترددوا في طلب المساعدة من السعودية وهو ما يعكس بالتالي أن هناك قناعة إيرانية أن ما يطلقونه من تهديدات لا تشكل أهمية، فهي تهديدات فارغة، وأن المملكة العربية السعودية القوة الضامنة للاستقرار بالمنطقة، ودولة قوية لا تتأثر بالتهديدات الإيرانية ولا تعيرها أي اهتمام، وأن المملكة الدولة التي تولي أهمية كبيرة للعمل الإغاثي والإنساني ومهما كانت سلوكيات النظام السياسي لأي دولة، إلا أن المملكة لا تتردد لحظة واحدة في تقديم يد العون والمساعدة لكل من يحتاج لها، وهذا ليس بالأمر المستغرب على دولة مثل المملكة ومن يتابع اهتماماتها وأنشطتها في العمل الإغاثي والإنساني والتي تلبي نداء الإغاثة في أي بقعة في العالم.

وأضاف: النماذج التي قدمتها المملكة العربية السعودية لتقديم المساعدة الإغاثية للشعب الإيراني الذي تضرر من الفيضانات والسيول، وأيضًا تلبية نداء الإغاثة للسفينة الإيرانية في البحر الأحمر سيكون لها وقع كبير على الشعب الإيراني، الذي يشاهد على الأرض ما تقدمه المملكة العربية السعودية دولة العطاء والخير (مملكة الإنسانية)، وما توليه من أهمية لتعزيز أواصر الأخوة الإسلامية، وتلبية نداء الإغاثة، ومن جهة يشاهد الخطاب الإيراني الذي يتهجم على المملكة العربية السعودية والمتآمر عليها، والذي لم يتردد النظام الإيراني في دعم الميليشيات الإرهابية ودعم الفوضى وتقاعس في دعم شعبه المتضرر من جراء الفيضانات والسيول، بينما المملكة العربية السعودية سعت للفصل بين الشعب الإيراني وبين أفعال النظام ولم تتردد لحظة واحدة في مد يد العون والمساعدة للشعب الإيراني ولم تتردد لحظة واحدة في تلبية نداء الاستغاثة.