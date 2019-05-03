، دم "صالح".. قيادة "المؤتمر" تفضح مسرحية "دائمة الحوثي": 8 نقاط وبنادق ،

محمد بن مسعود - الدمام - ذكّرت بجرائم المليشيات داعيةً إلى تدخّل المنظمات الدولية وقالت: مسرحية هزيلة

أصدرت قيادة المؤتمر والأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام اليمني، بيانًا حول ما وصفته بالمسرحية الهزيلة والعبثية التي تُضاف إلى مسرحيات مليشيا الانقلاب في صنعاء، والتي تمخّضت باختيار ما يسمى قيادة جديدة للمؤتمر تحت فوهات البنادق والقهر والتهديد والعنف، الذي تمارسه تلك المليشيات ضد الشعب والقوى السياسية والمؤتمر ومكونات المجتمع اليمني بمختلف فئاته.

وذكّرت القيادة الجميع بأبرز الجرائم التي ارتكبتها مليشيات الحوثي الانقلابية في الثاني من ديسمبر ٢٠١٧م ضد المؤتمر والتي أدت إلى اغتيال الرئيس السابق علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر ورفيقه الشهيد عارف الزوكا.

وتفصيلًا: فإن قيادة المؤتمر والأمانة العامة وفاء منها لشهداء المؤتمر وشهداء اليمن الذين سقطوا دفاعًا عن الجمهورية ورفضًا لمشروع ولاية الفقيه الفارسي والارتهان للمشروع الإيراني التوسعي على حساب مصالحهم الوطنية التي أدت في عدة نقاط إلى ما يلي:

أولًا: أن ما حدث من اجتماع لما يسمى اللجنة الدائمة في الأول من مايو 2019 لا يمثل اللجنة الدائمة للمؤتمر، وأن أعضاء اللجنة الدائمة في أكثر من خمسة عشر محافظة محررة من المليشيات؛ ليس لهم علاقة بهذا الاجتماع، أما إخوتنا المؤتمرون في صنعاء فهم أسرى ورهائن للعنف الذي تمارسه تلك المليشيات.

ثانيًا: أن النظام الأساسي واللوائح الداخلية للمؤتمر وبرنامجه السياسي، لا تتفق جملة وتفصيلًا مع تلك الممارسات الهزيلة؛ حيث تنص المادة 26 الفقرة 4 من النظام الأساسي للمؤتمر أن انتخاب رئيس المؤتمر ونائبه والأمين العام والأمناء العامين المساعدين، يتم من قِبَل المؤتمر العام وعليه لا تتفق هذه المسرحية الانقلابية مع تلك الأسس التنظيمية، وأن قواعد المؤتمر وقياداته في كل المحافظات يرفضون تلك العملية ولا يعترفون بها.

وأضافت في ثالثًا: "البرنامج السياسي للمؤتمر يقوم على الثوابت الوطنية المتمثلة في الجمهورية والدولة الاتحادية والتداول السلمي للسلطة، كما أن قيادة المؤتمر التي شاركت في مؤتمر الحوار قد وقّعت على كافة وثائق مخرجات الحوار الوطني وأقرتها اللجنة العامة في حينها".

وقالت: "قيادات المؤتمر في صنعاء اليوم هم أسرى ورهائن لدى المليشيات الانقلابية ونطالب المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالعمل على وقف تلك الانتهاكات والإفراج عن المختطفين منهم، كما نطالب إخوتنا القيادات المؤتمرية في الداخل والخارج، بالانتصار لدم الشهيدين علي عبدالله صالح وعارف الزوكا، اللذين اغتالتهما نفس الأيادي والأشخاص الذين رتبوا اليوم لاجتماع ما يسمى "اللجنة الدائمة"، ونطالبهم برفض تلك المسرحية الهزيلة وفاء لثوابت المؤتمر وقياداته التي قدمت حياتها من أجل تلك الأهداف والمبادئ.

وزادت في محور خامس: "اجتماع ما سُمّي باللجنة الدائمة في صنعاء، يشكل أحد حلقات العنف السياسي الذي تمارسه المليشيات ضد أبناء شعبنا؛ حيث تقوم بممارسة العنف ضد كل من يرفضها من خلال مصادرة أمواله وممتلكاته واختطاف أفراد أسرته، والدليل على ذلك اقتحام منازل القيادات السياسية المعارضة لمشروعها الانقلابي؛ حيث وصل عدد مَن صادرت المليشيات أملاكهم وأعلنت ذلك رسميًّا لأكثرَ من ألف وخمسمائة سياسي ومعارض، وكان آخرهم دفعة جديدة من أعضاء مجلس النواب الذين حضروا جلسة مجلس النواب في سيئون في أبريل الماضي".

وواصلت الحديث في نقطة سادسة: "ندعو كافة فروع المؤتمر في الداخل والخارج إلى إصدار بيانات إدانة ورفض ما حدث في صنعاء من قهر وعنف تم ممارسته ضد زملائنا، ورفض أي تصعيد غير قانوني لأكثر من أربعمائة شخص إلى عضوية ما سمي باللجنة الدائمة، وأن أكثر الحاضرين اليوم هم من غير أعضاء المؤتمر أو ممن لا ينطبق عليهم صفة عضوية اللجنة الدائمة الرئيسية".

واختتمت البيان في ثامن النقاط بقولها: "ندعو المنظمات المعنية بحقوق الإنسان وكل المنظمات الدولية إلى إدانة العنف الذي ترتكبه تلك المليشيات في حق الشعب اليمني، وهذا الاجتماع الذي تم؛ إنما هو جزء من تلك العملية لممارسة القهر والعنف خدمة لمصالحها الضيقة في نهب مقدرات المجتمع العامة والخاصة، كما نطالب المجتمع الدولي بممارسة الضغوط على تلك المليشيات للإفراج عن المختطفين وإطلاق الممتلكات الخاصة التي صادرتها تلك المليشيات والتي تهدف إلى إذلال المجتمع ومصادرة حقه في الحرية والكرامة الإنسانية".