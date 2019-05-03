وزير المالية: حجم الإنفاق في الميزانية سيرتفع خلال الفترة المتبقية من العام

قال وزير المالية محمد الجدعان، إنه يتوقع ازدياد الإنفاق في الميزانية خلال الثلاثة أرباع القادمة من العام، وأن تتصاعد مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي. وفيما توقع الوزير، أن يكون ازدياد معدلات الصرف في المشروعات التنموية، رجح أن يشمل ارتفاع معدلات الصرف قطاعات برامج الحماية الاجتماعية، مثل: قطاعات التعليم، والصحة، والتنمية الاجتماعية، وحساب المواطن، والضمان الاجتماعي، وبدل غلاء المعيشة ومكافآت الطلاب.

وأضاف الجدعان خلال حوارٍ مع “الاقتصادية”، أن سياسة الحكومة وتنويع الإيرادات أدى لخفض الصرف في الميزانية، وكذلك خفض العجز في الميزانية بنسبة 5.9% في العام 2018، وبنسبة 9% خلال العام 2017. ولفت الجدعان إلى أن تصنيف وكالتي “فيتش” و”موديز” للتصنيف الائتماني للمملكة، يؤكد فعالية الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها الدولة في إطار تحقيق برنامج التوازن المالي، بهدف تحقيق أهداف رؤية 2030