“صحة الرياض” تدشن وحدة الغسيل البريتوني في مستشفى الملك خالد بالخرج

دشنت صحة الرياض أمس (الخميس)، أول وحدة غسيل بريتوني خارج العاصمة، في مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية في محافظة الخرج. وأوضح مدير مستشفى الملك خالد الدكتور فهد الممخور أن وحدة الغسيل البريتوني تعدّ من الخدمات الحديثة في غسيل الكلى المواكبة لرؤية وزارة الصحة. وبيّن الممخور أن التدشين شمل عدداً من المشاريع التطويرية في مستشفى الملك خالد، وهي الصالة الرئيسية والصيدلية الداخلية “وحدة المحاليل الوريدية”، وأقسام التنويم “باطنية نساء، والنساء والولادة، وكذلك قسم المعلومات الصحية ونظام الأرشفة الإلكترونية، وعدد من العيادات في قسم العيادات الخارجية “الليزر عيون، والليزر جلدية، والفحص الشامل”.

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