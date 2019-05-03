شاهد: لم يشهدها منذ إنشائه قبل 33 عاماً.. “جسر الملك فهد” يسجل 3 أرقام قياسية جديدة في...

أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد تسجيل الجسر 3 أرقام قياسية جديدة غير مسبوقة في أعداد المسافرين، مساء أمس الأول الأربعاء. وقالت المؤسسة إن الجسر سجل الأربعاء أعلى إحصائية عبور بالجانبين منذ إنشاء الجسر قبل 33 عاماً بأكثر من 128 ألف مسافر، وتسجيل أعلى رقم في اتجاه البحرين بأكثر من 65 ألف مسافر، مبينة أن نحو 237 ألف مسافر عبروا الجسر في يومين فقط. وعزت ذلك الارتفاع غير المسبوق في أعداد المسافرين لتزامنه مع بداية الإجازة الصيفية وإجازة العمال بمملكة البحرين، إلى جانب تسلم الموظفين رواتبهم مع بداية الأسبوع الحالي قبل دخول رمضان.

وأوضح عدد من المسافرين أن الازدحام على الجسر دفع الجوازات البحرينية لتطبيق نظام “النقطة الموحدة”، خلال أوقات الذروة، كما استنفرت الإدارات العاملة بالجانبين كامل طاقاتها لفك الارتداد خلال الساعة الأولى من بداية الازدحام، وعملت على فتح المسارات العكسية أمام المغادرين إلى البحرين، ما ساهم في تخفيف الازدحام وتسريع حركة المسافرين. من جهة أخرى، دعت مؤسسة الجسر المسافرين لمشاهدة البث المباشر لحركة عبور المسافرين على الجسر والتي تتم على مدار الساعة على الرابط، وذلك لاختيار الأوقات الأنسب لسفرهم، وضمان وصولهم إلى وجهاتهم بسهولة ودون تأخير.