حذرت الإدارة العامة للمرور من قيادة المركبات المخصصة للإقتناء على الطرق مؤكدة انها مخالفة تعرض صحابها للعقوبة النظامية . واكدت ” المرور ” في انفوجرافيك توعوي ان الغرامة المالية على قائدي تلك المركبات تتراوح بين 500 إلى 900 ريال ، مشددة على ضرورة الإلتزام بالقواعد المرورية .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: “المرور” : قيادة المركبات المخصصة للإقتناء مخالفة تستوجب الغرامة المالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.