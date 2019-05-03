السعودية تصدر بيانا بشأن هلال رمضان 2019

دعت المحكمة العليا في السعودية، يوم الجمعة، إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان 2019، مساء غد السبت.

وحثت المحكمة السعودية، في بيان صحفي أصدرته، المواطنين إلى تحري رؤية هلال رمضان، مساء غد، التاسع والعشرين من شهر شعبان، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير.

وقالت المحكمة إنها "ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم السبت التاسع والعشرين من شهر شعبان لهذا العام 1440 هـجري حسب تقويم أم القرى، فإن لم ير فيتحرى رؤية الهلال مساء يوم الأحد."

وأضافت أنها "ترجو ممن يرى الهلال بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة". بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

وبناء على دعوة المحكمة العليا في السعودية فإن غرة شهر رمضان المبارك ستكون إما يوم الأحد 5 مايو أو الاثنين 6 مايو.

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ويوم الخميس المنصرم، أعلن الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، عن موعد تحري هلال شهر رمضان 2019.

ودعا الشيخ حسين في تصريح صحفي، المواطنين إلى تحري هلال شهر رمضان 2019 ، وذلك بعد غروب شمس يوم الأحد 29 شعبان 1440 هـ، الموافق 5 أيار 2019م، منوها إلى أنه يُكتفى بشاهد عدل واحد لإثبات رؤية هلال رمضان، لأنه دخول في عبادة الصوم.