عمدة هيوستن يُكرِّم قنصل السعودية بلقب «سفير النوايا الحسنة»

كرَّم عمدة مدينة هيوستن الأمريكية رئيس مجلس البلدية سيلسفتر تيرنر؛ القنصل العام للمملكة العربية السعودية في المدينة السفير سلطان عبدالله اللويحان العنقري، ومَنحَه شهادة المواطنة الفخرية، وعيَّنه سفيرًا للنوايا الحسنة لمدينة هيوستن نظير جهوده الدبلوماسية التي قام بها في سبيل تعزيز العلاقات بين البلدين.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الجمعة، إن التكريم جاء خلال انعقاد إحدى جلسات المجلس البلدي بمدينة هيوستن، بحضور أعضاء مجلس البلدية، وقناصل الدول الأجنبية المعتمدين في المدينة، ورؤساء المراكز والجاليات الإسلامية، ومديري المستشفيات والمؤسسات الطبية، ومندوبي الشركات السعودية العاملة في مدينة هيوستن.

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ويعتبر هذا التكريم هو الأول من نوعه في تاريخ مجلس بلدية المدينة الذي يُكرَّم فيه دبلوماسي من خارج الدولة.

وألقى تيرنر كلمةً بهذه المناسبة أشاد فيها بعمق العلاقات السعودية الأمريكية في مختلف المجالات، وبالجهود الكبيرة التي قامت بها القنصلية السعودية في مدينة هيوستن لتعزيز ذلك الجانب، ممثلةً في القنصل العام العنقري، خلال فترة خدمته التي امتدت لأكثر من سبعة أعوام قنصلًا عامًّا للمملكة في هيوستن، وعميدًا للسلك القنصلي فيها، مثنيًا على دور السعوديين المقيمين في هيوستن، لا سيما الطلاب المبتعثين، في دعم علاقات الصداقة السعودية الأمريكية.

ونوه العمدة بالدعم الكبير الذي قدمته المملكة لمدينة هيوستن أثناء وقوع إعصار «هارفي» عام 2017؛ حيث أسهم ذلك في تخفيف وقع الإعصار على السكان.

