إنفوجراف.. «أمن الطرق»: 5 أخطاء تتسبب في الحوادث المرورية

أطلقت حملة بعنوان «أمنكم وسلامتكم هدفنا»
حذرت القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم الجمعة، من خمسة أخطاء تتسبب في الحوادث المرورية؛ وذلك من الحملة التي أطلقتها في وقتٍ سابق بعنوان «أمنكم وسلامتكم هدفنا».
وقام الحساب الرسمي لـ«أمن الطرق» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بنشر إنفوجراف تضمن هذه الأسباب التي تمثلت في الانشغال بالجوال، والسرعة الزائدة، والتجاوز الخاطئ، والقيادة عكس السير، والمراوغة بين السيارات.
في سياق متصل، حذر المرور السعودي من أنّ الانشغال لثوانٍ معدودة، قد يؤدي إلى انحراف المركبة عن المسار، كما يؤثر في سلامة القائد وسلامة من حوله؛ وذلك ضمن حملته «ردك يضرك»، كما أوضحت أن عدم الوقوف تمامًا عند إشارة «قف» يعد مخالفة مرورية وردت عقوبتها في جدول المخالفات رقم (٤).
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